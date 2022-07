Nintendo erwirbt neues Studio, das sich auf die Herstellung von Filmen und Serien seiner Spiele konzentriert

HQ

Nintendo hat angekündigt, Dynamo Pictures zu übernehmen. Das in Tokio ansässige Unternehmen ist spezialisiert auf computergenerierte Animationsproduktionen für Film, Anime, Games und Fernsehen sowie auf Motion-Capture- und Video-Distributionsarbeiten.

Nintendo plant, 100% von Dynamo zu erwerben und es in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft umzuwandeln, in einem Deal, der voraussichtlich bis zum 3. Oktober abgeschlossen sein wird. Nintendo plant sogar bereits, den Namen des Unternehmens in Nintendo Pictures zu ändern, wobei das in Kyoto ansässige Unternehmen damit "sich auf die Entwicklung visueller Inhalte mit Nintendo IP konzentriert".

Obwohl das erste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass diese Übernahme in Zukunft zu neuen Animationsfilmen und TV-Serien von Nintendo-Charakteren führen wird (wie der zukünftige Film, in dem Chris Pratt Mario sprechen wird), sollte beachtet werden, dass Dynamo auch auf die Entwicklung von visuellen Inhalten für Spiele spezialisiert ist. Dynamo hat in der Vergangenheit auch mit Nintendo zusammengearbeitet, an den Cinematics für Metroid: Other M zusammengearbeitet und in Zusammenarbeit mit Shigeru Miyamoto eine Reihe von Pikmin-Kurzfilmen für Wii U und 3DS produziert.

Das Unternehmen arbeitete auch an den Entwicklungen von Final Fantasy XIII-2, Death Stranding, Nier Replicant, Monster Hunter World und Persona 5 mit.

