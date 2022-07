BMW hat für eine Reihe seiner Fahrzeuge einen Abo-Service für beheizte Sitze eingeführt

HQ

Wir fangen an, eine Art Gegenreaktion der Verbraucher auf das Konzept der Abonnementdienste zu sehen, aus dem einfachen Grund, dass es heutzutage so viele gibt, dass es ziemlich teuer wird, mit ihnen allen Schritt zu halten. Egal, ob wir über Game Pass, PlayStation Plus, Nintendo Switch Online, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Spotify, Apple Music usw. sprechen, es gibt wirklich eine ziemlich bedeutende Anordnung, die man im Auge behalten muss, und das ist nur der Unterhaltungsbereich.

Denn jetzt hat der Automobilhersteller BMW angekündigt, dass er in das Abonnement-Service-Spiel einsteigt, da er die Option der Sitzheizung für eine Reihe seiner Fahrzeuge auf der ganzen Welt anbieten möchte, und alles, was Sie tun müssen, um Zugang zu erhalten, ist, $ 18 pro Monat (oder $ 180 für ein Jahr) auszugeben. $ 300 für drei Jahre und $ 415 für permanenten Zugang), wie The Verge berichtet.

Dies ist nicht gerade ein neuer Schritt für BMW, da das Unternehmen seit einiger Zeit Mikrotransaktionen in seine Autos einarbeitet, wobei frühere Angebote auf adaptive Geschwindigkeitsregelung und automatisches Fernlicht zugeschnitten sind.

Als Beispiel für hohe Kosten scheint diese Funktion zu sein, für £ 21 pro Monat können Sie den Xbox All Access-Dienst nutzen, der Ihnen eine Xbox Series X- oder S-Konsole sowie Xbox Game Pass Ultimate bietet. Oder besser gesagt, Sie könnten ein einmonatiges Abonnement für Netflix und Disney+ erhalten. Oder Sie könnten einfach bezahlen, um beheizte Sitze zu aktivieren, die für viele Autos, die die Funktion haben, sie verwenden können, ohne etwas bezahlen zu müssen, vorausgesetzt, Sie kaufen das Auto überhaupt.