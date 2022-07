Warner Bros. macht heute Nachmittag eine MultiVersus-Ankündigung

HQ

Warner Bros. Interactive Entertainment und Player First Games hatten keine Angst, eine ganze Reihe von Informationen über MultiVersus zu teilen, auch wenn das Spiel selbst immer noch kein genaues Veröffentlichungsdatum hat.

In letzter Zeit beinhaltet dies einen Blick in den Iron Giant-Charakter im Titel und die Fähigkeiten, die dieser Charakter im Spiel verwenden kann. Für diejenigen, die sich wundern, sind sie:



Superman!: Fliegt mit heldenhaft gehaltener Faust nach oben



Bolzenfreunde: Beschwört Bolzen als Rüstung mit einer elektrischen Entladung bei Verzögerung



Explosionsradius: Entzündet seine Raketenstiefel, um eine Feuerspur entlang des Bodens zu schaffen



Aber das sind nicht alle MultiVersus-Nachrichten, die noch nicht veröffentlicht wurden, da uns im selben Tweet, der Iron Giant-Informationen teilt, gesagt wird, dass es "gute Nachrichten geben wird ... morgen" (14. Juli). Wann genau diese Nachricht geteilt wird, wird uns gesagt, dass wir erwarten sollen, dass sie um 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr MESZ landen wird.

Was das anspielen könnte, scheint es, als wäre es endlich an der Zeit, zu enthüllen, wann die offene Beta für das Spiel beginnen wird, da dies im Juli 2022 stattfinden soll, also in diesem Monat.