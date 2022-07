Ubisoft teilt Gameplay für The Division Resurgence

HQ

Erst vor wenigen Tagen gab Ubisoft bekannt, dass ein weiterer mobiler Originaltitel in Arbeit sei. Bekannt als The Division Resurgence, möchte dieses Spiel ein Spiegelbild des Plünderungs-Shooting-Gameplays bieten, in dem sich die Division-Serie sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen ausgezeichnet hat.

Mit dieser Ankündigung im Hinterkopf hat der Publisher jetzt auch ein Gameplay-Video für den mobilen Titel veröffentlicht, ein Video, das den Fans einen Einblick in die Feinde gibt, denen sie im Titel begegnen werden, sowie die Schießmechaniken, die Waffenanpassungssuite und wie die Grafik aussehen wird.

Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum für The Division Resurgence, aber Sie können sich hier für eine Chance anmelden, an bevorstehenden Tests teilzunehmen.