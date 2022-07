Bandai Namco gehackt, Informationen über kommende Spiele durchgesickert

HQ

Ransomware und Cyberangriffe sind in der heutigen zunehmend digitalen Gesellschaft leider fast alltäglich, und der japanische Distributor und Spieleentwickler Bandai Namco kann sich nun zu seinen Opfern zählen. Das Unternehmen hat heute offiziell in einer Pressemitteilung bestätigt, dass es am 3. Juli ein externes Eindringen einer Gruppe namens ALPHV erlitten hat.

Bandai Namco schrieb in seiner Erklärung zu dem Vorfall Folgendes.

"Am 3. Juli 2022 bestätigte Bandai Namco Holdings Inc., dass es einen unbefugten Zugriff Dritter auf die internen Systeme mehrerer Unternehmen der Gruppe in asiatischen Regionen (außer Japan) gab."

"Nachdem wir den unbefugten Zugriff bestätigt haben, haben wir Maßnahmen ergriffen, wie z.B. die Sperrung des Zugriffs auf die Server, um zu verhindern, dass sich der Schaden ausbreitet.

"Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Kundeninformationen im Zusammenhang mit dem Spielzeug- und Hobbygeschäft in asiatischen Regionen (mit Ausnahme von Japan) auf den Servern und Computern waren, und wir identifizieren derzeit den Status des Auftretens des Lecks, das Ausmaß des Schadens und untersuchen die Ursache.

"Wir werden die Ursache dieses Vorfalls weiter untersuchen und die Ergebnisse der Untersuchung gegebenenfalls veröffentlichen. Wir werden auch mit externen Organisationen zusammenarbeiten, um die Sicherheit im gesamten Konzern zu stärken und Maßnahmen zu ergreifen, um eine Wiederholung zu verhindern.

"Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen Beteiligten für alle Komplikationen oder Bedenken, die durch diesen Vorfall verursacht wurden."

In der Folge sind auch zahlreiche Dokumente und andere interne Informationen von Bandai Namco durchgesickert. Unter den interessanteren finden wir eine Präsentationsseite, die, wenn sie wahr ist, die geplante Spielveröffentlichung des Unternehmens enthüllt.

Was denkst du, scheint die Liste der kommenden Spiele vernünftig zu sein und was sollte deiner Meinung nach gegen all diese digitalen Eindringlinge getan werden?

Danke, VGC.