Sega Genesis Mini 2 startet im Oktober in den USA

Es war bereits bekannt, dass Sega derzeit an einem Mega Drive Mini 2 arbeitet, der in diesem Herbst in Japan erscheinen wird. Gestern wurde sein amerikanisches Gegenstück bestätigt, was bedeutet, dass die Einheit auch auf die westlichen Märkte kommen wird - obwohl Europa noch nicht bekannt gegeben wurde.

Die US-Version der Konsole heißt Genesis Mini 2 und hat einen anderen Chipsatz als der Genesis Mini, der vor drei Jahren veröffentlicht wurde. Dieser hat sowohl mehr Speicherplatz als auch eine bessere Rechenleistung, die für größere und anspruchsvollere Sega-CD-Titel verwendet wird. Uns werden mehr als 50 Spiele versprochen, die alle neu für die Mini-Konsolen sind, von denen 23 bestätigt werden:

Nach Burner II

Alien Soldat #

Bonanza Bros.

Fantasy Zone (Arcade-Port auf Genesis-Spezifikation)

Aufhellungskraft

Herrenhaus der verborgenen Seelen **

Night Striker ** #

Die Ninjawarriors ** #

Der Schlamm

Outrun

OutRunner

Regenbogeninseln Extra

Rolling Thunder 2

Shining Force CD **

Leuchten in der Dunkelheit

Silpheed **

Sonic 3D-Explosion

Sonic CD **

Spritzhaus 2

Star Mobile (bisher unveröffentlicht)

Super Hang-On

Vectorman 2

Virtua Racing

**: Sega CD

#: Japanische Version

Der Genesis Mini 2 erscheint am 27. Oktober und enthält ein Gamepad mit sechs Tasten. Uns wird auch versprochen, dass der originale Mini-Controller des Mega Drive Mini auch mit diesem kompatibel sein wird. Weitere Informationen finden Sie im Video unten und auf der offiziellen Homepage.

Es klingt nach etwas, das man sich gönnen sollte, nicht wahr?

