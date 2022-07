Playstation Plus Extra fügt Assassin's Creed und Final Fantasy VII Remake hinzu

HQ

Letzten Monat hat Sony sein neues Playstation Plus-Konzept auf den Markt gebracht, das in drei verschiedene Stufen mit unterschiedlichen Vergünstigungen und Preisen unterteilt ist. Sie haben kürzlich mitgeteilt, was die Playstation Plus Essential-Abonnenten in diesem Monat erhalten werden, und haben jetzt auch Dinge für diejenigen hinzugefügt , die für Playstation Plus Extra und Playstation Plus Premium bezahlen.

Die folgenden Spiele werden am 19. Juli Teil von Playstation Plus Extra sein:



Assassin's Creed: Die Ezio-Sammlung



Assassin's Creed: Freiheitsschrei



Assassin's Creed: Einheit



Assassin's Creed 4: Schwarze Flagge



Assassin's Creed Schurke Remastered



Final Fantasy VII Remake Intergrade und Episode Intermission (nur PS5)



Ice Age: Scrats verrücktes Abenteuer



Jumanji: Das Videospiel



Marvel's Avengers (PS4 und PS5)



Paw Patrol: Auf einer Rolle



ReadySet HeroesSaints Reihe 4: Wiedergewählt



Saints Row: Gat aus der Hölle



Spirit of the North: Enhanced Edition (nur PS5)



Stray (PS4 und PS5)



Wenn du Playstation Plus Extra-Abonnent bist, kannst du dich auch auf diese Klassiker freuen:



Keine Helden erlaubt



Loco Roco Mitternachtskarneval



Was denkst du über das Playstation Plus Essential-, Playstation Plus Extra- und Playstation Plus Premium-System?