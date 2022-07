Ludacris hofft auf weitere Fast & Furious-Spin-offs

HQ

Während das Fast & Furious-Franchise bereits einen Spin-off-Film in Form von Hobbs & Shaw hat, hat sich der langjährige Serienstar Chris "Ludacris" Bridges in der Hoffnung geäußert, dass es mehr Spin-off-Filme in der ikonischen Franchise geben wird, trotz der Tatsache, dass Fast X (Teil 1 und Teil 2) die letzten Hauptfilme sein werden.

Im Gespräch mit Fatherly sagte Ludacris: "Alle großen Dinge haben ein Ende. Wir drehen jetzt Fast 10, und das ist das letzte Kapitel. Aber das bedeutet nicht, dass es für immer verschwunden ist, oder? Schauen Sie sich Jurassic Park an. Damit war Schluss. Aber sie haben es auf andere Weise wiederbelebt. Ich hoffe also, dass das Fast-Franchise für immer weiterleben wird. Wer weiß, vielleicht sind es unsere Kinder, die es eines Tages fortsetzen."

Wenn es in Zukunft mehr Fast & Furious-Filme geben würde, auf wem würdest du sie gerne basieren sehen und wen würdest du gerne in ihnen sehen?