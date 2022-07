Bayonetta 3 startet im Oktober neben Call of Duty

HQ

Dieser Herbst ist in Bezug auf die erwarteten Spiele allmählich so aufregend geworden, dass selbst riesige Projekte wie Forspoken in das Jahr 2023 geflohen sind, aber Nintendo und Platinum fürchten niemanden.

Die beiden Partner haben uns einen neuen Gameplay-Trailer gegeben, der nicht nur einige wunderschön akrobatische Schlachten zeigt, eine neue Fähigkeit namens Demon Masquerade, die es uns ermöglicht, verschiedene Dämonen im Kampf zu kanalisieren, etwas Plattforming und sogar einen neuen spielbaren Charakter namens Viola, sondern auch enthüllt, dass Bayonetta 3 am 28. Oktober auf Nintendo Switch erscheinen wird.