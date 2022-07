Genshin Impact und Wordle führen die bisher am häufigsten getwitterte Spieleliste für 2022 an

HQ

Jetzt, da das erste Halbjahr 2022 in den Büchern steht, hat Twitter in diesem Jahr die meisten Tweets über Spiele angekündigt. An der Spitze steht eigentlich Genshin Impact, dicht gefolgt von Wordle, der worträtselhaften Sensation, die die Welt im Sturm erobert hat.

Ansonsten besteht der Rest der Top Ten aus (in absteigender Reihenfolge) Ensemble Stars, Final Fantasy, Project Sekai, Apex Legends, Elden Ring, Fate/Grand Order, Valorant und The Legend of Zelda.

Sie haben vielleicht ein Thema japanischer Spiele bemerkt, das auf der Liste steht, und das liegt daran, dass von allen Ländern, die bisher über Spiele im Jahr 2022 twittern, Japan an der Spitze steht, vor den Vereinigten Staaten und Südkorea an dritter Stelle. Der Rest der Länderliste besteht aus (wieder in absteigender Reihenfolge) Thailand, Indonesien, Brasilien, den Philippinen, Indien, Großbritannien und Mexiko.

Über welches der zehn besten Spiele spielst und twitterst du?