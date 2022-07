Nacon und Simteract schließen sich für einen weiteren Lebenssimulationstitel zusammen

Nacon ist heutzutage kein Unbekannter in Simulationsspielen, da es ein bedeutendes Portfolio an Titeln in diesem Genre hat, das von Chef Life bis Session, der Skateboard-Simulation, reicht. Heute hat der französische Publisher angekündigt, dass er sein Life-Sim-Line-up mit Taxi Life weiter ausbaut, einem Spiel, das so ziemlich das tut, was man erwarten würde.

In der Pressemitteilung heißt es: "In Taxi Life verwaltet der Spieler ein persönliches Transportunternehmen, das in niemand anderem als Barcelona spielt und als Spielfeld der offenen Welt genutzt wird. Der Spieler bewegt sich in den ikonischen Vierteln der Stadt und kann mehr als 200 seiner Gebäude, Denkmäler, Museen, Parks und Skulpturen bewundern, die alle originalgetreu reproduziert wurden."

Es wird auch gesagt, dass das Spiel einige der proprietären Technologien des Entwicklers Simteract verwendet, einschließlich der Traffic AI und des City Generator, um ein realistisches Erlebnis zu bieten.

Was den Start von Taxi Life betrifft, so wurde noch kein Veröffentlichungsdatum festgelegt, aber uns wurde gesagt, dass das Spiel auf PC und Konsolen erscheinen wird und dass weitere Informationen, einschließlich Details zum Early Access, zu einem späteren Zeitpunkt kommen werden.