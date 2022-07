Twitter geht mit seiner Klage gegen Elon Musk durch

HQ

Erst kürzlich gab Elon Musk bekannt, dass er aus seiner Vereinbarung aussteigen wollte, Twitter für 44 Milliarden Dollar zu kaufen, eine Entscheidung, die angeblich auf Fehlinformationen über Spam-Bots basiert, die die Social-Media-Plattform plagen. Unnötig zu sagen, da dies eine Vereinbarung zum Kauf von Twitter war, sucht das Social-Media-Unternehmen nach rechtlichen Konsequenzen für Musks Handlungen, und eine neu eingereichte Beschwerde zeigt den nächsten Schritt dieser Bewegung.

In der Klage heißt es: "Im April 2022 schloss Elon Musk eine verbindliche Fusionsvereinbarung mit Twitter ab und versprach, sich nach besten Kräften zu bemühen, den Deal abzuschließen. Jetzt, weniger als drei Monate später, weigert sich Musk, seinen Verpflichtungen gegenüber Twitter und seinen Aktionären nachzukommen, weil der von ihm unterzeichnete Deal nicht mehr seinen persönlichen Interessen dient."

Weiter heißt es: "Nachdem er ein öffentliches Spektakel veranstaltet hat, um Twitter ins Spiel zu bringen, und nachdem er eine verkäuferfreundliche Fusionsvereinbarung vorgeschlagen und dann unterzeichnet hat, glaubt Musk anscheinend, dass er - im Gegensatz zu jeder anderen Partei, die dem Vertragsrecht von Delaware unterliegt - frei ist, seine Meinung zu ändern, das Unternehmen zu vernichten, seine Operationen zu stören, den Aktionärswert zu zerstören und wegzugehen."

Was die Klage erreichen soll, wird ebenfalls erwähnt.

"Twitter erhebt diese Klage, um Musk von weiteren Verstößen abzuhalten, Musk zur Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtungen zu zwingen und den Vollzug der Fusion bei Erfüllung der wenigen ausstehenden Bedingungen zu erzwingen."

Im Anschluss an die Klage hat Musk einen Tweet veröffentlicht, in dem es einfach heißt: "Oh die Ironie lol".

Was den Beginn des Prozesses betrifft, so strebt Twitter an, dass dies im September stattfindet, wobei die Frist für das gesamte Verfahren am 24. Oktober endet.