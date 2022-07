Nintendo gibt Hitzewellenwarnung für Switch-Benutzer heraus

HQ

Die letzten Tage waren in Großbritannien lächerlich heiß, zumindest im Vergleich zu den typischen Sommertemperaturen für das Land. Und während ich langsam dahingeschmolzen bin, haben es auch viele andere Menschen auf der ganzen Welt in diesem Sommer.

Mit Rekordtemperaturen und sengenden Bedingungen hat Nintendo offiziell eine Warnung für diejenigen herausgegeben, die planen, die Hybridkonsolen des Unternehmens unter den heißen Bedingungen unterwegs zu verwenden.

Von Nintendos japanischem Twitter-Account kommend, gab das Unternehmen die folgende Warnung heraus (danke, Nintendo Life):

"Das Spielen einer Nintendo Switch in einem Hochtemperaturbereich kann dazu führen, dass die Temperatur der Konsole steigt. Bitte verwenden Sie die Konsole in Bereichen zwischen 5 ~ 35 ° C (41 ~ 95 ° F)."

"Darüber hinaus kann das Blockieren der Lufteinlass- und Auslassöffnungen dazu führen, dass sich die Konsole erwärmt. Bitte sorgen Sie für eine gute Belüftung um diese Lüftungsöffnungen."

Kurz gesagt, es ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, den Switch unterwegs zu machen, besonders am kommenden Wochenende, wenn die Temperaturen in Großbritannien voraussichtlich wieder steigen werden.