Rare and Creative Assembly unter den besten Spieleunternehmen, bei denen man 2022 in Großbritannien arbeiten kann

Die fünften jährlichen Best Places To Work Awards für Großbritannien wurden gestern verliehen und gaben damit einen ziemlich guten Einblick in die Top-Games-Unternehmen des Landes, wenn es um Arbeitsbedingungen und Mitarbeiterzufriedenheit geht.

Entschieden sowohl durch eine Mitarbeiterbefragung als auch durch Informationen von jedem Unternehmen selbst, sind die Empfänger für die Auszeichnungen (von denen über 90 Unternehmen teilnahmeberechtigt waren) wie folgt:

Kleines Unternehmen:





Dlala



Failbetter-Spiele



Indigo-Perle



Kepler Interaktiv



Ripstone



SockMonkey Studios



TrailMix



Talewind



Mittelständisches Unternehmen:





Kriterium



D3T



Stall



PlayStation Studios



Red Kite Spiele



Space Ape Spiele



Großes Unternehmen:





Kreative Montage



NaturalMotion



Selten



Es sollte beachtet werden, dass, wenn ein Spieleunternehmen den Schnitt nicht gemacht hat, es nicht zu einem schlechten Arbeitsplatz wird, da GamesIndustry.biz auch angegeben haben, dass von den Unternehmen, die teilgenommen haben, 93% der beschäftigten Mitarbeiter empfehlen würden, dort zu arbeiten.

Es wurden auch Auszeichnungen für Vielfalt, Gesundheit und Wohlbefinden, Bildung und mehr vergeben, von denen Rare, Creative Assembly und Rocksteady alle Auszeichnungen mit nach Hause nahmen.