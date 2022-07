Company of Heroes 3 startet im November

HQ

Im Rahmen des neuesten Company of Heroes 3-Informations-Blowouts hat Sega and Relic Entertainment das genaue Datum bekannt gegeben, an dem das Strategiespiel später in diesem Jahr auf dem PC landen wird.

Company of Heroes 3, das am 17. November 2022 erscheinen soll, wird exklusiv auf dem PC erscheinen und vier spielbare Fraktionen sowie zwei einzigartige Einzelspieler-Kampagnen zum Erkunden enthalten.

Zum Thema Einzelspieler-Kampagnen hatten wir kürzlich die Gelegenheit, uns im Rahmen einer praktischen Vorschau auf das Spiel einige der nordafrikanischen Operationen anzusehen. Achten Sie darauf, unsere Gedanken dazu hier zu erfassen.

Ansonsten wurde festgestellt, dass die Vorbestellungen für Company of Heroes 3 jetzt geöffnet wurden und dass die Mission Alpha ab sofort und bis zum 19. Juli für alle Spieler auf Steam kostenlos zum Herunterladen und Auschecken verfügbar ist.