Tribes of Midgard erscheint im August für Switch und Xbox

Tribes of Midgard hat sich als großer Erfolg für Norsfell und Gearbox Publishing mit über zwei Millionen Spielern erwiesen, und jetzt ist es fast an der Zeit, dass sich mehr Spieler dem Spaß anschließen.

Wie bereits bekannt gegeben, wird es am 27. Juli für PlayStation veröffentlicht, und in einem brandneuen Trailer wurde auch bestätigt, dass es sowohl für Switch als auch für Xbox zusammen mit Season 3: Inferno Saga kommt. Staffel 3 startet am 16. August und der Mitbegründer und Creative Director von Norsfell, Julian Maroda, hatte Folgendes über die neuen Versionen zu sagen:

"Die Veröffentlichung auf Xbox und Switch ist unser jüngster Versuch, Tribes of Midgard zusammen mit unserer florierenden Community weiter aufzubauen und gleichzeitig Neuankömmlinge willkommen zu heißen. Staffel 3 ist riesig und bei weitem unser bisher größtes Update, das bahnbrechende Inhalte wie unsere neueste Saga (und den größten Bösewicht) sowie eine komplette Überarbeitung des Überlebensmodus liefert. Dieses 'Survival 2.0' könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen, es ist der perfekte Ausgangspunkt für neue Spieler auf Xbox und Nintendo Switch!"

Schaut euch den neuen Trailer unten an, um einen besseren Blick darauf zu werfen, was ihr von Staffel 3: Inferno-Saga in Tribes of Midgard erwarten könnt.