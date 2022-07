Bayonetta 3 erhält doppelte Altersfreigaben

HQ

Nach vier Jahren des Wartens seit der Ankündigung im Jahr 2017 konnten wir das Spiel letzten Herbst endlich in einem langen Gameplay-Trailer sehen, der auch eine Veröffentlichung für 2022 enthüllte. Aber seitdem ist es wieder sehr ruhig.

Glücklicherweise scheint es nicht an schlechten Nachrichten zu liegen, da wir gerade ein sehr gutes Zeichen bekommen haben, das auf einen weiteren Informationsblowout ziemlich bald und eine nicht allzu weit entfernte Veröffentlichung hinweist. Es ist der adleräugige ResetEra-Benutzer Vestan, der bemerkt hat, dass Bayonetta 3 kürzlich sowohl von ESRB als auch von PEGI altersgerecht eingestuft wurde.

Das Spiel hat eine "M" -Bewertung in den USA gegenüber "18" in PEGI-Ländern, wobei die Motivation "Gewalt, Blut und Blut, teilweise Nacktheit, starke Sprache" lautet. Klingt wie Bayonetta in Ordnung. Altersfreigaben erfolgen in der Regel relativ nahe an der tatsächlichen Veröffentlichung, daher sind wir fest davon überzeugt, dass die geplante Einführung von Bayonetta 3 im Jahr 2022 tatsächlich stattfinden wird.