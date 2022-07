Cuphead: The Delicious Last Course ist bereits millionenfach verkauft

Cuphead ist eines dieser Spiele, das beweist, dass mehrere Verzögerungen und ein Richtungswechsel nicht unbedingt etwas Schlechtes sind, und als das Spiel schließlich für PC und Xbox 2017 auf den Markt kam, wurde es sofort ein Erfolg.

Dieser Erfolg setzte sich fort, als die Switch-Version 2019 veröffentlicht wurde, und wiederholte sich erneut, als es Zeit für eine Playstation-Premiere 2020 war. Und es scheint, als ob die Liebe der Gaming-Community zu atemberaubendem Design und Cartoon-Action so stark ist wie eh und je. Nach weniger als zwei Wochen auf dem Markt ist die Erweiterung Cuphead: The Delicious Last Course jetzt eine Million verkauft, und Studio MDHR schreibt, dass es tatsächlich weniger Zeit in Anspruch nahm als das Originalspiel (obwohl dies für sechs Formate gleichzeitig veröffentlicht wurde), und fügt hinzu:

"Von Anfang bis Ende war The Delicious Last Course eine wahre Liebesarbeit. Wir haben uns bei jedem Schritt des Weges selbst herausgefordert, um das ehrgeizigste Design, die Animation und die Musik zu liefern, die wir je geschaffen hatten, um die Geschichte von Ms. Chalice zu erzählen und einen passenden Abschluss für diesen Teil von Cupheads und Mugmans Reise zu schaffen. In den vielen Jahren, die vergangen sind, seit wir uns daran gemacht haben, das Spiel zu entwickeln, das Cuphead werden sollte, haben wir dieses Trio mutiger Helden als Freunde von uns und die fantastische Welt der Inkwell Isles, die sie bewohnen, als einen Ort betrachtet, an dem wir selbst waren. "

Sie können unseren Test der Erweiterung hier lesen. Hast du Cuphead: The Delicious Last Course schon gespielt und bist du überrascht von diesem Erfolg?