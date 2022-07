Kirby's Dream Buffet für Switch in diesem Sommer angekündigt

Während wir normalerweise einige Zeit zwischen Mario, Donkey Kong, Metroid und The Legend of Zelda-Spielen warten müssen, hat Nintendo im Laufe der Jahre im Grunde Kirby-Spiele auf uns geworfen. Dieses Jahr wird keine Ausnahme sein.

Nintendo hat plötzlich ein Spiel namens Kirby's Dream Buffet enthüllt. Dies ist, wie der Trailer unten zeigt, ein kompetitives Spiel, bei dem Sie und drei andere Spieler entweder lokal oder online versuchen, die schnellste Rolle auf den vier verschiedenen Rennhügeln des Spiels zu sein. Wenn man bedenkt, dass dies Kirby ist, werden Sie offensichtlich an Geschwindigkeit gewinnen, indem Sie so viele Erdbeeren wie möglich essen, während Sie nach unten gehen. Uns wird auch gesagt, dass es sogenannte Copy Food Abilities gibt, die die Arbeit für Ihre Konkurrenten schwieriger machen, aber die Entwickler sind noch nicht bereit, diese zu beschreiben. Erwarten Sie jedoch nicht, lange auf weitere Informationen zu warten, da Kirby's Dream Buffet später in diesem Sommer exklusiv über den eShop auf Nintendo Switch erscheinen wird.