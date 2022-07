Sehen Sie sich Optimus Prime und Megatron in einer improvisierten Szene an

HQ

Als Michael Bay 2007 seinen ersten Transformers-Film veröffentlichte (derjenige, der eigentlich gut war), spielte Peter Cullen wieder Optimus Prime, was er auch in den 80er Jahren in der Originalserie tat. Hugo Weaving war jedoch die Stimme von Megatron, was viele Fans enttäuschte, die gehofft hatten, Frank Welker seine Rolle als gemeinster Roboterbösewicht der Welt wieder aufnehmen zu hören.

Welker hatte später die Ehre, Megatron in Transformers: The Last Knight (2017) zu spielen, und zeigte, dass er immer noch genau weiß, wie man diesen ikonischen Bösewicht darstellt. Jetzt können wir eine neue improvisierte Szene zwischen Optimus Prime und Megatron hören, dank der Teilnahme der Schauspieler an einer Autogrammveranstaltung von Voices Against Cancer in Sioux Falls, South Dakota.

Die Schauspielerin Emily Swallow (The Mandalorian) teilte das Treffen auf ihrem Instagram-Account, was für Fans von Transformers pure Liebe ist - und auch zeigt, dass Cullen und Welker ihre charakteristischen Transformers-Charaktere wirklich gut kennen.

Danke Screenrant