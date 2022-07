Thor: Love and Thunder Post Credits Nachricht war eine "Überraschung" für Chris Hemsworth und Taika Waititi

HQ

Wenn Sie es geschafft haben, in die Kinos zu gehen, um Thor: Love and Thunder zu sehen, haben Sie wahrscheinlich die Post-Credits-Szenen und -Nachrichten gesehen. Wenn Sie noch keine Gelegenheit dazu hatten, nun... Das wird ein kleiner Spoiler sein, also schaut jetzt weg!

Worüber wir sprechen, ist die Botschaft ganz am Ende, die einfach besagt, dass "Thor zurückkommen wird", und es stellt sich heraus, dass diese Nachricht für die Fans ebenso eine Überraschung war wie für den Regisseur des Films, Taika Waititi, und den Hauptdarsteller Chris Hemsworth.

Denn als Waititi kürzlich mit Insider sprach, sagte er auf die Frage nach der Nachricht: "Nun, raten Sie mal was? Das war auch für mich eine Überraschung." Der Regisseur fuhr fort: "Ich scherze nicht. Ich sah es im Theater und dachte: "Oh, Scheiße. Wirklich?" Sogar Chris sagte: "Was?" Aber natürlich kommt er wieder. Er ist der beste Charakter. Ich meine, ich bin vielleicht ein wenig voreingenommen, aber es macht am meisten Spaß, ihm zuzusehen."

Auf die Frage, ob das bedeutet, dass der nächste Thor wieder von Waititi geleitet wird, musste der Regisseur nur hinzufügen: "Nun, ich weiß nicht, was als nächstes kommen würde. Ich würde auf jeden Fall einen machen, aber nur, wenn Chris es tun würde. Aber es müsste etwas Überraschendes und Unerwartetes für mich sein, es tun zu wollen."

