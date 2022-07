[Embargo] Blasphemous Entwickler arbeitet an einem UGC VR-Spiel namens All On Board

Embargo ist der 12. Juli um 17:00 Uhr MESZ

Der Entwickler, der Blasphemous vor einiger Zeit geliefert hat, The Game Kitchen, hat angekündigt, dass sein nächster Titel ein benutzergenerierter Virtual-Reality-Titel sein wird. Bekannt als All On Board, wird das Spiel von einem Kickstarter finanziert, wo interessierte Fans ein wenig mehr darüber erfahren können, was es bieten wird, und ebenso die Startpläne für das Spiel.

All On Board soll eine Möglichkeit für Spieler sein, Brettspiele mit Freunden in der virtuellen Realität zu erstellen, zu teilen und zu spielen, und wird versuchen, Zugang zu einer Reihe verschiedener Brettspiele zu bieten, darunter lizenzierte Produkte wie Black Rose Wars, Istanbul und Rallyman GT. Uns wird gesagt, dass, da All On Board einfach die Plattform ist, die Spieler jedes einzelne lizenzierte Spiel kaufen müssen, aber sobald ein Freund ein Spiel abgeholt hat, können Freunde mitmachen, ohne selbst eine Kopie zu benötigen.

All On Board wird 2023 auf Meta Quest 2 und SteamVR-fähigen Headsets veröffentlicht, aber The Game Kitchen hat angekündigt, dass es in dieser Weihnachtszeit eine Beta exklusiv für Kickstarter-Unterstützer geben wird.

In Bezug darauf, wie Sie All On Board unterstützen können, können Unterstützer $ 20 für den Zugriff auf die Plattform und einige exklusive Zubehörteile, $ 40 für den Zugriff auf Backerpass Basic geben, eine Stufe, die drei lizenzierte Spiele sowie alles zuvor bietet, oder $ 80, um die Complete - Early Bird-Stufe zu erhalten, die Zugang zu allen 12 Spielen bietet, die All On Board anbieten wird. Weitere Informationen zum Spiel erfahrt ihr hier.