Das Moira-Rework ist jetzt live in der Overwatch 2 Beta

Moira ist seit einiger Zeit ein Diskussionsthema für die Overwatch-Entwickler bei Blizzard, da sich der Support-Charakter aus Spielersicht immer ein wenig eintönig gefühlt hat. Unnötig zu erwähnen, dass der Charakter seit einiger Zeit in Gesprächen für eine Überarbeitung ist, und das war etwas, worüber Blizzard kürzlich die Details bekannt gegeben hat.

Heute, im Rahmen der laufenden Beta von Overwatch 2 , hat Moira ein wenig von ihrer Überarbeitung erhalten, in Form einer Änderung der biotischen Kugelfähigkeit, die sie zuvor hatte. Dies wird jetzt Nekrotische Kugel genannt, und wenn Sie sich dafür entscheiden, die Fähigkeit für Schaden und nicht für Heilung zu verwenden, wird eine schädliche Kugel erstellt, die am Ende ihrer Dauer explodiert und Feinde in der Nähe mit einem "geschwächten" Debuff markiert, der jeden verursachten Schaden für vier Sekunden um 75% senkt.

Hinzu kommt, dass Moiras Heilkugel mit einer geringeren Gesamtkapazität leicht nerfed wird und ihre Abklingzeit um zwei Sekunden erhöht wird. Außerdem wird Moiras Selbstheilung von Biotic Grasp ein wenig getroffen, ebenso wie ihre Fade-Fähigkeit, die eine erhöhte Abklingzeit von sieben Sekunden im Vergleich zu ihren ursprünglichen sechs Sekunden sieht.

Die Patch Notes für die Beta enthalten auch ein paar verschiedene Bugfixes und behebt den seltsamen Bug, bei dem Mercys Schutzengel-Fähigkeit sie in die Luft schleuderte - dies funktioniert jetzt mit einer Ladeleiste, bei der je mehr Ladung, desto höher die Mercy nach oben fliegt.