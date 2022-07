Supermassive Games wurde von Nordisk Games übernommen

HQ

Der in Kopenhagen ansässige Spieleverlag Nordisk Games hat bekannt gegeben , dass er 100% des britischen Entwicklers Supermassive Games erworben hat. Bekannt für seine erzählerischen Titel wie The Dark Pictures Anthology und das jüngste The Quarry, wird Supermassive das dritte vollständig eigene Studio im Portfolio von Nordisk sein.

Dieser Deal kommt über ein Jahr, nachdem Nordisk ursprünglich im März 2021 einen Anteil von 30,7% an Supermassive erworben hatte. Pete Samuels, CEO von Supermassive Games, sagte über die Übernahme:

"Nach einer so positiven Erfahrung im vergangenen Jahr war es keine schwierige Entscheidung, als Nordisk Games eine Erhöhung seiner Investitionen in Betracht ziehen wollte. Wir haben eine aufregende und ehrgeizige Wachstumsstrategie für Supermassive Games und der Besitz von Nordisk Games verstärkt dies nur. Ich bin sehr gespannt, wohin uns die Sicherheit, die diese Partnerschaft bietet, und der weitere Zugang zum Know-how von Nordisk Games als nächstes führen werden."

Mikkel Weider, CEO von Nordisk Games, fügte hinzu: "Durch die Übernahme von 100% des Studios werden wir in der Lage sein, unsere Unterstützung für das Team zu erhöhen und vor allem die großartige Arbeitsbeziehung, die wir mit ihnen haben, fortzusetzen."

Es gibt keine Erwähnung eines der feineren Details der Akquisition.