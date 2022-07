Jamie Foxx und Snoop Dogg schließen sich zusammen, um Vampire in Netflix' Day Shift zu jagen

HQ

Der Juli war und bleibt ein ziemlich voller Monat für Netflix, da wir bereits Stranger Things: Season 4 Volume 2 und The Sea Beast hatten, und in den nächsten Wochen können wir uns auf Resident Evil und The Gray Man freuen. Aber trotz all dieser Goodies, auf die man sich freuen kann, hat der Streamer bereits sein August-Line-up im Auge, und dazu gehört ein Actionstreifen mit Jamie Foxx, Dave Franco und Snoop Dogg.

Bekannt als Day Shift, spielt Foxx einen Vampirjäger in Los Angeles, der seine Talente einsetzen muss, um genug Geld zu verdienen, um die Schulgebühren und Zahnspangen seiner Tochter innerhalb weniger Tage zu bezahlen. Also macht er sich daran, die Stadt mit Hilfe eines anderen Vampirjägers (Snoop Dogg) und Francos feigem Charakter von ihren blutsaugenden Bewohnern zu befreien.

Der Film wird am 12. August auf Netflix gestreamt, und vor diesem Datum können Sie sich den Trailer zu Day Shift unten ansehen, um eine Vorstellung von der Art der Action zu bekommen, die er servieren wird.