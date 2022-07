Halo 3: ODST mit Unreal Engine 5 neu erstellt

HQ

Halo 3: ODST wurde bereits 2009 veröffentlicht und wurde Bungies vorletztes Halo-Spiel, bevor es unabhängig wurde und Microsoft verließ. Es wird normalerweise nicht als eines der besten Spiele in der Franchise angesehen, aber es hat eine treue Community, die die sehr unterschiedliche Halo-Erfahrung liebt, mit einem normalen ODST-Trooper anstelle eines mächtigen Spartaners zu spielen.

Es bot auch eine andere Reihe von Umgebungen, als wir New Mombasa und seine Umgebung erkunden konnten. Jetzt wurde ein ziemlich großer Teil dieser Umgebungen von Gearshift Media mit der leistungsstarken Unreal Engine 5 in einer Demo namens Dropzone neu gestaltet, die wie folgt beschrieben wird:

"Dropzone ist ein 15-30-minütiges Erzähl- und Erkundungserlebnis, mit dem Sie ein noch nie dagewesenes Stück New Mombasa erkunden können! Als ODST können Sie die Erzählung hinter der Umgebung erforschen und finden oder einfach nur herumlaufen und die Atmosphäre genießen. Sie haben die Wahl! Setzen Sie ein paar Kopfhörer auf, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie ein immersives Erlebnis durch eine Neuinterpretation einer der besten Einstellungen in der Geschichte des Videospiels!"

Gehen Sie auf diese Weise , um Dropzone selbst für PC herunterzuladen, oder schauen Sie sich den Launch-Trailer unten an. Was hat dir Halo 3: ODST gefallen und würdest du ein richtiges Remake spielen, das so aussieht?