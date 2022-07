Sieh dir Stargirl: Staffel 3 in neuem Video an

HQ

Die sehr gesunde, aber auch charmante DC-Serie Stargirl wurde mit ihrer Veröffentlichung vor zwei Jahren sehr populär, was schließlich zu einer zweiten Staffel führte. Dieser lieferte auch und verband ihn auch näher an das Arrowverse-Universum, und infolgedessen feiert die dritte Staffel nächsten Monat Premiere.

Jetzt haben wir einen ersten Trailer über die kommenden Dinge bekommen, der viele Helden und Schurken enthält, was eher das Publikum und die Kritiker dazu gebracht hat, sich in die Serie zu verlieben. Schauen Sie es sich unten an. Es feiert am 31. August auf HBO Max Premiere.