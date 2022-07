The Last of Us: Teil I ist Gold geworden

HQ

Es ist erst einen Monat her, seit PlayStation Studios und Naughty Dog endlich das Remake von The Last of Us enthüllt haben , und eines der besten Dinge an der Enthüllung von Spielen so spät ist, dass wir nicht lange warten müssen, um es selbst zu spielen. Das wird auf jeden Fall auch hier der Fall sein.

Weil die Entwickler angekündigt haben, dass The Last of Us: Part I Gold geworden ist, was bedeutet, dass es im Grunde genommen bereit ist, wie geplant am 2. September zu starten. Hoffentlich bedeutet dies auch, dass wir unsere Bewertungscodes eher früher als später erhalten, damit wir Ihnen sagen können, ob die Upgrades den viel diskutierten Preis wert sind.