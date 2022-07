Blizzard zieht den Stecker für die zukünftige Entwicklung von Heroes of the Storm

HQ

Blizzard hat beschlossen, zukünftigen Heroes of the Storm-Inhalten den Stecker zu ziehen. Wie in einem neuen Blogbeitrag enthüllt wurde, wird das Spiel in Zukunft den gleichen Grad an Unterstützung wie StarCraft erhalten, was bedeutet, dass keine neuen Inhalte hinzugefügt werden und stattdessen Blizzards Aufmerksamkeit ausschließlich der Nachhaltigkeit der Kunden und der Behebung von Fehlern gewidmet sein wird.

"In Zukunft werden wir Heroes auf eine ähnliche Weise wie unsere anderen langjährigen Spiele, StarCraft und StarCraft II, unterstützen. In Zukunft werden wir saisonale Würfe und Heldenrotationen fortsetzen, und während der In-Game-Shop in Betrieb bleibt, gibt es keine Pläne, neue Inhalte zum Kauf hinzuzufügen. Zukünftige Patches werden sich in erster Linie auf die Nachhaltigkeit der Kunden und die Behebung von Fehlern konzentrieren, wobei Balance-Updates nach Bedarf kommen."

Blizzard hat gesagt, dass es allen Spielern das seltene Epic Arcane Lizard-Reittier als Teil des nächsten Patches schenken wird, als Zeichen der Wertschätzung, und auch ein großes "Dankeschön" an die Community, die es dem Titel ermöglicht hat, zu überleben und weiterhin Unterstützung für sieben Jahre zu erhalten, ein Jubiläum, das der Titel im Juni feierte.