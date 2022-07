Captain America 4 wird von Julius Onah inszeniert

HQ

Jetzt, da Chris Evans den Schild an den Nagel gehängt hat und Anthony Mackie zum nächsten Captain America gekrönt wurde, haben wir darauf gewartet, mehr über den vierten Hauptfilm in diesem Teil des Marvel Cinematic Universe zu erfahren und auch, wer Regie führen wird.

Kürzlich wurde von The Hollywood Reporter enthüllt, dass Julius Onah von The Cloverfield Paradox als die Person angezapft wurde, um den nächsten Captain America-Film zu leiten. Onah wird mit diesem Film seinen ersten Schritt ins MCU machen, über den wir zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr wenig wissen, was die Handlung, das Veröffentlichungsfenster, andere Darsteller usw. betrifft.

Auf die Frage, ob wir Evans in diesem Film zurückkehren sehen werden, hat der Schauspieler mehrmals gesagt , dass "es eine große Aufgabe wäre" und dass die Situation perfekt sein müsste, damit er irgendetwas zustimmen kann.