Der Entwickler von The Last of Us: Part I sagt, dass das Remake kein "Geldraub" ist

HQ

Obwohl es erst im September veröffentlicht wird, hat The Last of Us: Part I in letzter Zeit ein wenig Kritik von Fans erhalten, die besorgt sind, dass das Remake ein "Cash Grabb" -Spiel von Sony und Naughty Dog ist. Diese Kritik hat dazu geführt, dass einer der Entwickler des Spiels auf Twitter das Spiel verteidigt und darüber spricht, warum genau es kein Geldraub ist.

Animator Robert Morrison, der jetzt bei Bend Studio arbeitet, aber in der Vergangenheit an dem Remake sowie an anderen Sony Interactive Entertainment-Titeln wie God of War und anderen Spielen wie Resident Evil 7: Biohazard und Injustice 2 gearbeitet hat, hat gesagt, dass das Spiel tatsächlich das "am sorgfältigsten gebaute und gestaltete Projekt" ist, an dem er je teilgenommen hat.

"Es ist nur ein Geldraub", sagte Morrison, bevor er fortfuhr, "eigentlich ist es das akribischste und handwerklichste Projekt, das ich je gesehen habe oder an dem ich in meiner gesamten Karriere beteiligt war. Ein Höchstmaß an Sorgfalt und Liebe zum Detail möglich."

The Last of Us: Part I soll am 2. September 2022 erscheinen und zuerst auf PS5 und dann in Zukunft auf dem PC erhältlich sein.