Abgesehen davon, dass sie bezaubernd sind, sind die Fuchsjungen in Endling "eine Art Metroidvania-Fähigkeiten"

HQ

Während sich jeden Sommer Nachrichten über schreckliche Waldbrände auf der ganzen Welt häufen, liefert Endling: Extinction is Forever sowohl eine emotionale Geschichte als auch eine wichtige umweltbewusste Botschaft. Wir haben die Demo im Rahmen des [email protected] Summer Game Fest Demo Events gespielt, aber jetzt wird das vollständige Spiel am 19. Juli auf PC, Switch, Xbox und PlayStation veröffentlicht, und wir haben uns mit Javier Ramello von Herobeat Studios getroffen, um viel mehr über die Prämisse des Spiels zu erfahren.

"Eine der Säulen des Spiels war es, die Jungen emotional zu machen, damit Sie eine Bindung zu ihnen aufbauen und das Gefühl haben können, dass sie ein Teil von Ihnen sind", sagt der CEO im Videointerview unten über die begleitenden Charaktere, die buchstäblich ein Teil von Ihnen sind, wie sie sich im Mutterleib der spielergesteuerten Mutter Fuchs auf dem Begrüßungsbildschirm des Spiels zeigen. "Aber gleichzeitig wollten wir nicht, dass sie etwas Frustrierendes sind, das man mit sich herumtragen muss."

"Was wir also getan haben, war, eine Art Metroidvania-Gameplay zu schaffen, in dem Ihre Jungen anfangen, Fähigkeiten zu erlernen, während Sie im Spiel Fortschritte machen", fährt Ramello fort, "damit Sie Orte besuchen können, an denen Sie zuvor waren, aber jetzt sind Sie bei Ihren Jungen, und sie sind größer und stärker als und sie haben mehr Fähigkeiten, so dass sie Ihnen helfen können, Essen an Orten zu bekommen, an denen Sie es vorher nicht alleine tun konnten ".

HQ

Da dies der Fall ist, geht der Verlust über die emotionale Ebene hinaus: "Wenn einer der Jungen stirbt, weil es etwas ist, das in diesem Spiel passieren kann, werden Sie die Fähigkeiten verlieren, die sie gelernt haben, also ist es sehr wichtig für die Spieler, zu versuchen, sie sicher zu halten, nicht nur, weil Sie sich an sie gebunden fühlen und weil Sie sie lieben, aber auch, weil sie für deinen Fortschritt sehr wichtig sind und dir die Dinge erleichtern werden".

Es gibt permadeath für die Jungen, wenn du weiterspielst, nachdem du einen verloren hast, aber "du kannst immer versuchen, den Tag zurückzusetzen", wenn du das bessere Ende von Endling sehen willst.

"Es gibt viele Dinge, die dynamisch sind, abhängig von der Anzahl der Jungen, die man hat", betont Herobeats Kopf. "Zum Beispiel wurde das Songdesign des Spiels so vorbereitet, dass es sich je nach Anzahl der Jungen ändert, da jeder der Jungen durch ein Musikinstrument repräsentiert wird. Wenn also einer der Jungen stirbt, ändert sich der Song und man kann die Traurigkeit im Soundtrack spüren, weil einem eines der Instrumente fehlt." Damit ist die Idee, "die Spieler erleben zu lassen, wie wir die Welt zerstört haben und wie hart es für unschuldige Tiere ist, und alles aus der Perspektive eines dieser Tiere".

In Endling wird der Original-Soundtrack von Manel Gil-Inglada von Tina Guo und Rusanda Panfili gespielt. Im vollständigen Interview sprechen wir über das Betreten von Wegen in den Hintergrund oder über die umweltfreundliche Verpackung für die physische Ausgabe des PCs.