Horror durch den Sucher: MADiSON, das besessene Kameraspiel

Kameras und Geister waren in letzter Zeit ein wiederkehrendes Paar in Horrorspielen. Die neuesten Folgen der Fatal Frame-Saga oder isolierte Abenteuer wie Martha is Dead haben die Fotografie als zentrales Element, um eine okklusive Atmosphäre zu schaffen, um unsere Aufmerksamkeit auf ihren Terror zu lenken.

Jetzt hat Bloodious Games gerade sein Debütprojekt veröffentlicht, das auf dem gleichen Konzept basiert, aber mit einer Wendung. MADiSON ist nicht nur ein Abenteuer, in dem du die Kamera benutzt, um dämonische Wesen zu finden, sondern die Kamera selbst ist diejenige, die besessen ist und zwingt den Protagonisten, Luca, ein dunkles Ritual zu beenden, in das wir verwickelt sind. Sie können sich den Launch-Trailer unten ansehen.

HQ

MADiSON ist ab sofort in digitalen Stores auf PC, Xbox und PlayStation erhältlich. Die digitale Version für Switch wird später in diesem Monat am 29. Juli eintreffen. Die für PlayStation bestätigten physischen Editionen werden dies am 19. Juli tun, während die Switch-Version im August erscheinen wird. Sie können auch einige Bilder von seiner Atmosphäre sehen und was Sie erwartet, wenn Sie in die Geschichte eintauchen.