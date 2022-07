Thor: Love and Thunder eröffnet für ein 300-Millionen-Dollar-Wochenende an den globalen Kinokassen

HQ

Trotz kritisch gemischter Kritiken, Kritiken, bei denen Thor: Love and Thunder im Vergleich zum gesamten Marvel Cinematic Universe einen der niedrigsten Prozentsätze auf Rotten Tomatoes erhalten hat, ist der Film in den Kinos ziemlich gut gestartet.

Die Statistiken von Box Office Mojo zeigen, dass Thor: Love and Thunder ein erstes Wochenende in Höhe von 302 Millionen US-Dollar eröffnet hat, was es zu einem der besten Eröffnungswochenenden des gesamten Jahres 2022 macht. Was die Aufteilung für den Film betrifft, so waren 143 Millionen Dollar der Gesamtsumme inländisch (die USA), wobei 159 Millionen Dollar aus dem Rest der Welt kamen.

Wie sich das mit dem anderen Marvel-Film vergleicht, der in diesem Jahr bisher veröffentlicht wurde, startete Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns zu einem ersten Wochenende von 187 Millionen US-Dollar und hat weltweit 953 Millionen US-Dollar an den Kinokassen verdient. Wir müssen nur abwarten, ob Thor den Erfolg von Doctor Strange schlägt oder ihm nahe kommt.

