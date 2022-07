The Winds of Winter hat ein ganz anderes Ende als Game of Thrones

HQ

Nach acht Jahren der äußerst beliebten TV-Serie endete Game of Thrones auf eine Weise, die viele enttäuschte, so dass es kein Wunder ist, dass der Autor George R.R. Martin schnell sagte, dass die kommenden Bücher wahrscheinlich einige Dinge ändern werden. Jetzt geht er viel weiter als das.

In seinem neuesten Blog schreibt Martin, dass The Winds of Winter, das nächste Buch in der A Song of Ice and Fire-Serie, sowohl viele als auch große Änderungen gegenüber der TV-Serie vornimmt. Das liegt nicht nur daran, dass die Bücher viel mehr Charaktere haben, die wir sehen und kennenlernen lernen, sondern auch daran, dass sich die Hauptgeschichte selbst ganz anders entwickeln wird. Daher können wir erwarten, dass einige derjenigen, die in der TV-Serie überlebt haben, in den Büchern sterben werden, während einige derjenigen, die gestorben sind, leben werden.

Natürlich ist er sich bewusst, dass dies eine weitere Debatte darüber auslösen wird, ob die Bücher oder die TV-Serie die besten und genauesten sind, was er nur für gut hält, weil es schließlich unsere Wahl und unser Geld ist. Das einzige, was er traurig findet, ist, dass einige Leute offensichtlich bereits darauf aus sind, das Buch wegen der langen Wartezeit zu hassen, aber er hofft, dass die meisten Leute verstehen, dass die zusätzliche Zeit zu einem besseren Ergebnis führen wird.

Welche Änderungen erhoffen Sie sich von dem Buch an der TV-Serie?