Der Autor von Control and Dishonored ist neuer erzählerischer Lead für Fable

HQ

Playground Games hat Forza Horizon 5 bereits im November veröffentlicht und ist seitdem damit beschäftigt, es auf verschiedene Weise zu konkretisieren. Aber sie haben auch ein zweites Team, das derzeit an ihrem allerersten RPG arbeitet; Fabel.

Dies ist natürlich ein neues Spiel in der klassischen Franchise, das einst von Lionhead gestartet wurde, aber das einzig Solide, was wir bisher gesehen haben, ist ein CG-Trailer, der vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. Das bedeutet, dass wir nicht wissen, wie weit das Spiel tatsächlich in Produktion ist, aber jetzt haben wir zumindest ein kleines Lebenszeichen bekommen.

Es ist Anna Megill (Control, Dishonored), die bei Playground 2020 als Lead Writer angefangen hat und ein Level-Up erhalten hat. Wie auf Twitter bekannt wurde, ist Megill jetzt die narrative Leiterin von Fable, was angesichts ihrer früheren Arbeit vielversprechend klingt.

Obwohl wir nicht wissen, wann wir das erste Gameplay von Fable sehen werden, wissen wir zumindest, dass es in fähigen Händen ist.