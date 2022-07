Arkane: Redfalls Welt war anfangs zu offen

HQ

Redfall wurde während der letztjährigen Microsoft E3-Veranstaltung angekündigt und sollte diesen Sommer auf den Markt kommen. Leider wird das nicht passieren, da kürzlich bekannt wurde, dass es stattdessen auf die erste Hälfte des Jahres 2023 verschoben wurde, aber das hat den Entwickler Arkane Austin nicht davon abgehalten, über das moderne Vampirabenteuer zu sprechen.

In einem kürzlichen Interview mit IGN teilte der Studiodirektor Harvey Smith viele Details über das Spiel und seine Entwicklung mit. Unter anderem erklärte Smith, warum der auf den Singleplayer fokussierte Entwickler (Dishonored, Prey) plötzlich beschloss, sich mit dem Koop zu beschäftigen:

"Als wir mit Redfall anfingen, hatte ich gerade acht Jahre Dishonored gemacht. Ricardo hatte vier Jahre Dishonored, vier Jahre Prey gemacht. Wir hatten das Gefühl, dass wir eine Art kreatives Risiko oder eine Art Veränderung brauchten. Wir wollten schon immer an einem Open-World-Spiel arbeiten. Wir haben gerade über die narrativen Systeme gesprochen, die mit Multiplayer, mit Koop, mit Charakteren, die sich im Laufe der Zeit kennenlernen würden, involviert sein würden."

Aber es stellt sich heraus, dass ein Spiel, das eine offene Welt ist, seine eigenen Herausforderungen hat und Redfall erwies sich zunächst als zu offen. Auf die Frage nach der Welt sagt Smith:

"Es ist sehr offen. Für das, was es wert ist, ist es zu einem Spiel zu Fuß gemacht. [Wenn] die Leute über die Quadratmeterzahl sprechen, ist das, was angemessen ist, unterschiedlich, je nachdem, ob Sie nur laufen und gehen oder ob Sie Fahrzeuge haben oder auf einem Drachen fliegen oder was auch immer. Ours ist ein On-Foot-, Stadterkundungsspiel, also hat es die richtige Größe dafür, denke ich. Es ist meistens sehr offen. Tatsächlich war es anfangs zu offen. Es war, als gäbe es nicht genug, um dich zu blockieren oder zu kanalisieren, aber es sind sehr, sehr offene Dächer und Gassen und Straßen dieser kleinen Stadt - Redfall, Massachusetts - die wie eine Fischergemeinde ist, eine Touristengemeinschaft. Uriges, historisches New England-Zeug mit dieser heimlichen Übernahme durch Vampire."

Infolgedessen sagt Smith, dass die Welt jetzt ein bisschen mehr eingezäunt ist, indem sie in zwei verschiedene Bezirke unterteilt wird:

"Die eine Sache, die wir in Bezug auf dieses Gating ziemlich stark tun, ist, dass wir die Welt in zwei Bezirke aufgeteilt haben. Distrikt eins ist die erste Hälfte der Missionen und es ist der Innenstadtteil von Redfall, und Distrikt zwei ist ländlicher. Es sind Bauernhöfe, Leuchttürme, Kirchen, solche Dinge."

Wie bereits erwähnt, kann Redfall sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus genossen werden und bietet unterschiedliche Erfahrungen, je nachdem, wie Sie das Abenteuer genießen. Hoffentlich werden wir während der Gamescom nächsten Monat mehr davon sehen, da Microsoft letzte Woche ihre Teilnahme angekündigt hat und sagte, dass sie über Titel sprechen würden, die innerhalb eines Zeitrahmens von 12 Monaten veröffentlicht werden.