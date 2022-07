Bestimmte Netflix-Filme und -Shows werden jetzt mit räumlichem Audio gestreamt

HQ

Netflix hat die Unterstützung für räumliches Audio für verschiedene Shows und Filme auf dem Streaming-Dienst eingeführt. Wie in einem neuen Blogbeitrag erwähnt, ist diese Funktion jetzt für eine kleine Auswahl von Elementen auf Netflix verfügbar, darunter The Witcher, Stranger Things, Red Notice, The Adam Project, Castlevania, Kate, Locke & Key, Fear Street, die kommende Resident Evil-Serie und mehr.

Sie können ganz einfach herausfinden, welche Filme / Shows es unterstützen, indem Sie einfach "Spatial Audio" in die Netflix-Suchleiste eingeben.

Der Streamer hat erklärt, dass räumliches Audio auf allen Geräten unterstützt wird, auf denen Sie Netflix ansehen können, und dass er derzeit daran arbeitet, räumliche Audiofunktionen zu anderen qualitativ hochwertigeren Anzeigefunktionen hinzuzufügen, die er bietet, z. B. 4K-Auflösung, HDR und Dolby Atmos-Audio.