Xbox Series S/X überschreitet Meilenstein von einer Viertelmillion in Japan

Xbox war in Japan nie eine große Marke, auch wenn Xbox 360 mit 1.616.218 verkauften Einheiten zumindest etwas populär wurde. Xbox One ließ den Ball jedoch komplett fallen, mit praktisch gar keinen Verkäufen, einigen Wochen mit weniger als 100 verkauften Einheiten im ganzen Land und lebenslangen Verkäufen von 114.831 Einheiten.

Glücklicherweise scheint die Xbox Series S / X in Japan an Fahrt aufzunehmen und im November 2021, nach einem Jahr auf dem Markt, hat sie die lebenslangen Verkäufe der Xbox One übertroffen und diese Woche einen weiteren Meilenstein überschritten. Wie der Analyst Benji Sales feststellte, hat es jetzt über eine Viertelmillion mit einer Gesamtsumme von 260.504 Einheiten verkauft.

Xbox Series S / X hat es sogar geschafft, PlayStation 5 in Japan zwei Wochen in diesem Sommer zu übertreffen (was jedoch noch voraus ist und nicht einmal annähernd die Popularität der Switch erreicht). Während das natürlich auch mit Lieferengpässen zusammenhängt, zeigt Xbox tatsächlich gesunde Zahlen mit weit über 10.000 verkauften Einheiten pro Woche im Durchschnitt im Land. Der führende globale Produktmarketing-Chef Aaron Greenberg war darüber so glücklich, dass er auf Twitter eine Dankesnachricht an japanische Spieler schickte.