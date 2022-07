Supermassive gibt einen tieferen Einblick in die Geschichte von The Dark Pictures: The Devil in Me

HQ

Während wir uns noch mitten im Sommer befinden, da die gruselige Saison bevorsteht, hat Supermassive Games begonnen, weitere Informationen über seinen nächsten Horrortitel zu enthüllen: The Dark Pictures: The Devil in Me. Der neueste Trailer, der diesen Herbst erscheinen soll (höchstwahrscheinlich im Oktober, wie auch andere The Dark Pictures-Spiele), gibt uns einen Einblick in die Geschichte des Spiels.



Aber das ist noch nicht alles, was enthüllt wurde, da Supermassive auch einen Blick auf die verschiedenen Spieleditionen geworfen hat, die zum Kauf angeboten werden. Es wird natürlich die Standard-Edition geben, die, wenn Sie vorbestellen, Ihnen Zugriff auf den Curator's Cut von Inhalten gibt, die verschiedene spielbare Charaktere, neue Entscheidungen und neue Ergebnisse hinzufügen. Aber es wird natürlich auch einige teurere Optionen geben.

Die Animatronic Collector's Edition enthält eine Sammlerbox, die Vollversion, eine exklusive Postkarte und einen Umschlag, eine Visitenkarte und eine Hotelkarte sowie den Curator's Cut mit Inhalten und eine gruselige Animatronic-Büste, die 11 cm hoch ist.

Ansonsten wird es das Volume 2-Bundle geben, das sowohl die vollständigen Spiele von The Devil in Me und House of Ashes als auch eine Reihe exklusiver Spielkarten, eine Hotelkarte, sammelbare Pins und natürlich den Curator's Cut enthält. Diese Ausgabe wird exklusiv für Fans in Europa sein.