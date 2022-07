Ein Lego Bowser Set wurde enthüllt

HQ

Nintendo und Lego haben sich für ein weiteres Super Mario Lego-Set zusammengetan, und dieses ist ein ziemlich großes. Mit 2.807 Steinen und damit ist es das bisher größte Super Mario Lego-Set, das Bowser zum Leben erwecken wird.

Bekannt als The Mighty Bowser, wird dieses Set für 269,99 US-Dollar erhältlich sein und am 1. Oktober 2022 auf den Markt kommen. In der Produktliste wird uns gesagt, dass es einen Feuerballwerfer, einen Knopf zum Bewegen von Kopf und Hals sowie bewegliche Finger und Arme enthalten wird. Außerdem wird es zwei begleitende Türme geben, die Bowser umwerfen kann, und eine Plattform, auf der der gesamte Bau steht.

Was die Abmessungen des fertigen Baus betrifft, so wird The Mighty Bowser 32 cm hoch, 41 cm breit und 28 cm tief sein. Sieh dir den Build im Trailer unten vollständig an.