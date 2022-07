Devin Booker zum NBA 2K23 Cover-Athleten ernannt

HQ

Vor ein paar Tagen berichteten wir, dass Michael Jordan zum Gesicht von NBA 2K23's Michael Jordan und Championship Edition ernannt wurde, und jetzt, um dem zu folgen, haben wir die Person, die die Standard- und Digital Deluxe-Editionen des Sporttitels schmücken wird.

Das wird Devin Booker von den Phoenix Suns in diesem Jahr sein, der nach seiner Ernennung zum Cover-Athleten sagte: "Es ist ein wahr gewordener Traum, mich auf dem Cover von NBA 2K zu sehen. Ich bin seit meiner Kindheit ein großer NBA 2K-Fan, und es ist surreal, endlich dem exklusiven Club der Basketball-Größen beizutreten, die Cover-Athleten waren."

Booker fuhr fort: "Ich fühle mich auch geehrt, die diesjährigen Cover mit dem legendären Michael Jordan zu teilen, der das Spiel für alle Spieler, die nach ihm kamen, verändert hat, sowie mit zwei der All-Time-WNBA GOAT's, Diana Taurasi und Sue Bird, die weiterhin einen großen Einfluss auf das Spiel haben."

NBA 2K23 wird am 9. September dieses Jahres auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen und kann derzeit vorbestellt werden. In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass weitere Informationen zum Spiel, einschließlich erster Einblicke in das Gameplay, Live-Service-Updates und den Soundtrack, in Kürze veröffentlicht werden.