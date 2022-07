Taika Waititi vergaß, dass Natalie Portman in Star Wars war

HQ

Taika Waititi ist nach der Regie von Thor: Love and Thunder im Moment überall, und danach ist der Plan, einen Star Wars-Film zu machen. Es scheint jedoch, dass wir ziemlich sicher sein können, dass er eine ganz andere Interpretation der weit, weit entfernten Galaxie liefern wird als die meisten, da er kein sehr aufschlussreiches Verständnis des Universums zu haben scheint.

Tatsächlich sagt Waititi in einem Interview mit Rolling Stone, dass Natalie Portman, die Jane Foster in Thor: Love and Thunder spielt, ihn gefragt hat, was er nach dem Marvel-Film tun würde. Der Regisseur erzählte ihr vom Star Wars-Projekt und fragte sie, ob sie in einem Star Wars-Film mitspielen wolle. In dem Interview lacht er nur darüber und sagt, dass er die Filme, in denen sie war, vergessen hatte, aber dass sie ihn daran erinnerte, indem sie einfach antwortete: "Ich war in Star Wars-Filmen".