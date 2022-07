Der Schauspieler James Caan hat uns verlassen

HQ

Der amerikanische Schauspieler James Caan hat uns verlassen. Bekannt für mehrere ikonische Rollen, aber vielleicht am bemerkenswertesten als Sonny in Der Pate, der gequälte Paul Sheldon in Stephen Kings Elend und Frank in Michael Manns Dieb. Die Nachricht von seinem Tod wurde von seiner Familie auf Twitter bekannt gegeben.

"Die Familie schätzt die Ausgießung von Liebe und herzlichem Beileid und bittet Sie, ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit weiterhin zu respektieren."

James Caan war 82 Jahre alt und hinterlässt ein starkes Vermächtnis der Schauspielerei, das sich über sechs Jahrzehnte erstreckt. An welche seiner Rollen erinnern Sie sich am besten?