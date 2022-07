Ubisoft sagt den Investoren, dass Beyond Good & Evil 2 kommen wird

HQ

Beyond Good & Evil wird weithin als ein über klassischer Titel wahrgenommen, der oft Listen über die besten Spiele aller Zeiten führt. Unglücklicherweise für Leute, die großartige Spiele lieben, wurde es bereits 2003 veröffentlicht und hat seitdem keine Fortsetzung mehr bekommen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass das Franchise tot ist, da Beyond Good & Evil 2 bereits 2017 angekündigt wurde. Aber seitdem haben wir nicht wirklich viel von dem Projekt gehört, und es gab viele Gerüchte, die behaupten, dass das Spiel in der Entwicklungshölle ist oder vielleicht sogar ganz abgebrochen wurde (die Tatsache, dass der Regisseur Michel Ancel Ubisoft verlassen hat, hat auch nicht gerade geholfen).

Glücklicherweise scheint Letzteres jedoch nicht wahr zu sein. Als Ubisoft kürzlich ein Q & A mit seinen Investoren hatte, fragte eine Person ausdrücklich, was das Unternehmen in der Pipeline hat, worauf sie antworteten:

"Diese Informationen sind vertraulich, bis die Spiele offiziell der Gaming-Community angekündigt werden. Zu den bereits bekannten Spielen gehören Avatar: Frontiers of Pandora™, Skull & Bones®, Mario + Rabbids®: Sparks of Hope, Roller Champions™, Star Wars, Beyond Good & Evil™ 2, die Remakes von Prince of Persia®: The Sands of Time und Tom Clancy's Splinter Cell®. Es gibt auch zukünftige Projekte für unsere Marken, unter anderem Assassin's Creed®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Tom Clancy's Rainbow Six, Tom Clancy's The Division und unsere Investitionen in F2P, darunter XDefiant, Rainbow Six® Mobile, The Division Mobile, The Division® Heartland und Ghost Recon Frontline. Wie bereits erwähnt, verfügt Ubisoft über die reichste Spiele-Pipeline in seiner Geschichte für die kommenden Jahre."

Das bedeutet, dass Ubisoft seinen Besitzern sagt, dass das Spiel tatsächlich kommt, was als die beste Bestätigung angesehen werden muss, die wir jemals bekommen werden. Der französische Riese hat am 10. September einen Ubisoft Forward-Stream, bei dem wir viele aufregende Spiele erwarten können. Während wir für Beyond Good & Evil 2 nicht den Atem anhalten sollten, sind zumindest die Chancen jetzt größer als zuvor.