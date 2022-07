Asterix & Obelix XXXL: Der Ram From Hibernia angekündigt

Es ist an der Zeit, diese lästigen Römer wieder abzuwehren und wahrscheinlich auch ein oder zwei Wildschweine zu essen, wenn Asterx und Obelix für ein neues Videospielabenteuer zurück sind. Der Entwickler Osome Studio und der Publisher Microids haben Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia angekündigt, ein Top-Down-Abenteuer, das uns nach Hibernia (heute besser bekannt als Irland) führen wird, um Chief Whiskitonix zu helfen.

Was ist dann sein Problem? Nun, die Römer sind natürlich daneben. Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia bietet Koop für bis zu vier Spieler und wird in der Pressemitteilung wie folgt beschrieben:

"Wecke den Gallier in dir dank dieses brandneuen explosiven Top-Down-Abenteuers deiner Lieblingsgallier auf. Mach dich bereit für Non-Stop-Action, das Lösen von Rätseln, Erkundungen und Gegenstände, die du in diesem einzigartigen Abenteuer sammeln kannst, so gut wie ein Wildschweineintopf!"

Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer und die ersten Screenshots unten an. Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia erscheint irgendwann im Herbst für Playstation, Switch und Xbox.