Skull and Bones wird diesen November auf den Markt kommen

Als Ubisoft Anfang dieser Woche ankündigte, dass es heute eine Skull and Bones-Gameplay-Präsentation geben würde, wurde es immer plausibler, dass wir etwas über das Veröffentlichungsdatum des Spiels erfahren würden, insbesondere wenn man die vorherige Altersfreigabe und Gerüchte bedenkt, die darauf hindeuteten , dass es November dieses Jahres sein würde.

Nun, da die Gameplay-Präsentation vorbei ist, wurde bestätigt, dass Skull and Bones in diesem November, genauer gesagt am 8. November 2022, auf PC und Konsolen landen wird.

Hinzu kommt, dass wir das Gameplay im Voraus sehen konnten, um eine Vorschau schreiben zu können, die Sie hier vollständig lesen können.