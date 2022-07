Xbox wird an der Gamescom 2022 teilnehmen

HQ

Es begann schlecht für die Gamescom in diesem Jahr, da Activision Blizzard, Nintendo und Sony bestätigten, dass sie in diesem Jahr nicht auf der Messe sein würden. Seitdem haben immer mehr große Unternehmen bestätigt, dass sie dort sein werden, und jetzt hat ein weiterer wichtiger Akteur seine Teilnahme angekündigt.

Es ist Xbox, die jetzt offiziell angekündigt hat, dass sie auf der Gamescom sein werden, wo sie "Updates zu einigen angekündigten Spielen zeigen werden, die in den nächsten 12 Monaten auf Xbox kommen", heißt es in einer Pressemitteilung. Das Xbox-Team sagt auch, dass sie sich darauf freuen, wieder mit ihrer Community abzuhängen, was hoffentlich lustige Aktivitäten auf der Show bedeutet.

Weitere Informationen zur Xbox auf der Gamescom werden Anfang August bekannt gegeben.