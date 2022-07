Guardians of the Galaxy Holiday Special wird einen neuen Awesome Mix bieten

HQ

Während wir erwarten, einen weiteren unglaublichen Soundtrack zu bekommen, wenn Guardians of the Galaxy Vol. 3 nächstes Jahr debütiert, sieht es so aus, als ob wir auch in diesem Urlaub ein bisschen ein Vergnügen haben werden, da das Guardians of the Galaxy Holiday Special auch seinen eigenen Awesome Mix bekommen wird.

Dies wurde von Regisseur James Gunn bestätigt, der als Antwort auf einen Fankommentar zu der Angelegenheit einfach sagte: "Wird es jemals geben?"

Was das betrifft, was auf diesem Awesome Mix sein wird, hat Gunn zweifellos einige Urlaubstracks in der Reihe, aber um eine Bestätigung darüber zu erhalten, müssen wir nur warten, bis das Holiday Special später in diesem Jahr auf Disney+ debütiert.