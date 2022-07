Viola Davis porträtiert eine furchterregende Kriegerin in The Woman King

HQ

Sony Pictures hat den ersten Trailer für den Actionfilm The Woman King veröffentlicht, einen Film, in dem Viola Davis Nanisca porträtiert, eine Kriegerin, die Afrika vor den kolonialen Streitkräften Europas verteidigt hat.

Der Film spielt im 18. und 19. Jahrhundert und erzählt die Geschichte des Königreichs Dahomey - das damals als einer der mächtigsten afrikanischen Staaten bekannt war - und der Ereignisse, die sich dort abspielten.

Der Film, der von der Regisseurin Gina Prince-Bythewood stammt, zeigt auch John Boyega und Lashana Lynch, die Davis' Nanisca bei ihren Bemühungen helfen, den eindringenden Europäern die Stirn zu bieten.

Schaut euch unten den Trailer zu The Woman King an und schaut euch an, ihn am 16. September dieses Jahres in den Kinos zu sehen.